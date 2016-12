Cameroun – Lions indomptables : Quand sept joueurs déclinent la sélection d’ Hugo Broos

Les concernés évoquent la préservation de leur situation en club, selon le sélectionneur national.

C’est un communiqué de presse signé par Hugo Broos, le sélectionneur national, qui confirme ce que tout le monde savait déjà, plus ou moins. Certains joueurs seront indisponibles pour le stage préparatoire à la coupe d’Afrique des nations, Gabon 2017 (14 janvier au 5 février). Et pas pour cause de blessure. Sept, plus précisément, sur les 35 présélectionnés il y a quelques jours par le technicien belge. Il s’agit des gardiens André Onana et Guy Roland Ndy Assembe, des défenseurs Allan Nyom et Joël Matip ainsi que des trois nouveaux au milieu de terrain : Maxime Poundje, Ibrahim Amadou et Franck Anguissa Zambo. La raison majeure évoquée « au téléphone » est la situation de ces joueurs en clubs où ils préfèrent consolider leurs places de titulaire. Pour le cas de Matip, « il ne souhaite pas jouer avec les Lions indomptables pour le moment en raison d’une mauvaise expérience avec le précédent staff technique » selon le communiqué. Maxime Poundje, lui, a choisi la France.

Pour le sélectionneur national, qui prend l’opinion nationale à témoin, « comme on peut le constater, ces joueurs veulent privilégier leur intérêt personnel au détriment de la sélection nationale au sein de laquelle ils ont déjà pour certains évolué ». La Fédération camerounaise de football pourrait engager des actions contre ces joueurs « conformément au règlement de la FIFA ».

Le communiqué, lui, suscite plusieurs interrogations. Pourquoi par exemple avoir présélectionné des joueurs qui avaient clairement déclaré leur intention de ne pas venir en sélection ? Avant la sortie de la liste d’Hugo Broos, Joël Matip et Franck Anguissa Zambo s’étaient exprimés sans détour. Mais, ont tout de même été convoqués. Maxime Poundje et Ibrahim Amadou, plusieurs fois approchés, ont toujours poliment décliné les invitations. Ils ont tout de même été présélectionnés. Cela dit, Hugo Broos « tient à rassurer l’opinion qu’il mettra en place la meilleure équipe possible avec des joueurs motivés et déterminés à défendre les couleurs du Cameroun ».

Cette situation qui, on l’espère, n’aura pas d’impact sur la préparation de l’équipe en début d’année, intervient alors que le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun a récemment produit une liste de 23 joueurs « à essayer » pour une équipe nationale « performante pour la CAN Gabon 2017 ». Pierre Semengue suggérait en effet à Hugo Broos de convoquer certains joueurs qui se sont illustrés en Ligue 1 et 2 lors de la saison écoulée. Question de renforcer le « secteur de l’attaque et des milieux offensifs ».

Source : © Cameroon Tribune

Par Josiane R. MATIA