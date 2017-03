Cameroun – Lions indomptables : Rigobert Song bientôt de retour au pays

L’ex-capitaine des lions indomptables sera au Cameroun au début du mois d’avril. Il s’était rendu en France en 2016, dans le cadre d’une évacuation sanitaire.

Magnan est sur pied. Il est désormais hors de danger. Son arrivée au Cameroun est prévue le 1er avril à l’Aéroport de Yaoundé-nsimalen. Un retour attendu depuis longtemps par de nombreux camerounais, et qui pourrait prendre les allures d’un mini-événement.

Le retour prochain de l’ancien lion indomptable est un fait certain. Le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) a lui-même annoncé la date de son voyage. C’est au travers d’une vidéo enregistrée sur le web, que l’ancien footballeur âgé de quarante et un (41) ans s’est adressé à ses très nombreux fans. Le message a été publié le 20 mars. La séquence qui dure une trentaine de secondes montre un Rigobert Song tout sourire et sautillant. Un détail attire immanquablement l’attention, ce sont ses dread locks… naissantes et courtes. Les images révèlent un homme pétillant de santé. Il le dit lui-même : le charismatique capitaine des lions indomptables du Cameroun est de retour à Yaoundé, le 1er avril 2017. Vous m’avez beaucoup manqué. God bless you !

Le double champion d’Afrique avait été victime d’un accident cardio-vasculaire (Avc) le 3 octobre 2016 à Yaoundé. Transporté d’urgence dans un hôpital de la ville, il avait reçu les premiers soins avant d’être évacué dans un centre hospitalier de Paris. Son cas avait été jugé très sérieux, une rupture d’anévrisme. Une situation qui ne laisse que difficilement en vie, et qui peut laisser des séquelles aux patients. Rigobert Song est hors de danger et en pleine possession de ses moyens, cinq mois après sa chute. Une cérémonie religieuse sera organisée à cet effet le 4 avril, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé (Paposy).

Le solide défenseur est un véritable monument. Il a accumulé les distinctions tant dans son pays, qu’au niveau mondial. Il est avant tout l’auteur du plus long capitanat des lions indomptables. Il aura en effet arboré le brassard pendant dix (10) années, de 1999 au 12 aout 2009. Il aura consacré dix-sept (17) années à la sélection nationale, de 1993 à 2010. Au niveau continental il demeure le recordman de la Can (8 éditions de la Can et 36 matchs disputés de 1996 à 2010, Ndlr). Il prend également part à quatre (4) Coupes du monde en tant que joueur.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo