Cameroun : Les Lions indomptables et leurs fans en communion totale

Lors du tour de ville effectué hier dans les artères de la capitale, les joueurs ont présenté le trophée.



Hier, dans les artères de la capitale, le capitaine Benjamin Moukandjo, ses coéquipiers ainsi que le staff technique ont eu droit à une haie d’honneur d’une soixantaine de kilomètres. C’est approximativement la distance parcourue à Yaoundé, lors du tour de ville organisé pour présenter le trophée remporté lors de la coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 au Gabon. Occasion pour les Lions indomptables de communier avec leurs fans. Après la réception en leur honneur organisée au palais de l’Unité par le couple présidentiel, les joueurs de la sélection nationale ont rallié le lieu-dit rond-point Mballa, à l’entrée du palais présidentiel et pris place dans des véhicules de type Jeep de l’armée. Des binômes ont été formés par le comité d’organisation. Illustration : Moukandjo- Nkoulou, Siani- Zoua ; Bassogog- Djoum ; Ngadeu- Tambe, Mandjeck- Ngwem, Broos- Tchami, etc.

Parade des Lions Indomptables.Passage sous le pont métallique du PROMOTE.Magnifique à voir.Un réel plaisir

c pas moi qui criait hein.pardon pic.twitter.com/FvRFMt8YuI — Cédric NDAWA (@Ledawa) 8 février 2017



Durant les 3h 15 mn qu’a duré le périple, les applaudissements et les remerciements n’ont pas cessé. « Chers Lions indomptables, le quartier Titi Garage vous dit merci », pouvait-on lire notamment sur une plaque. Les populations ont quelque temps délaissé leurs occupations pour admirer leurs héros. Chacun, à sa manière, a voulu marquer leur passage. Au quartier Mimboman, l’on a entendu le retentissement strident d’un camion anti-incendie du corps national des sapeurs-pompiers. A Ngoa- Ekellé, les Cop’s ont lancé des confettis sur Hugo Broos et ses poulains. A Obili et à Nkolbisson, une cohorte de motos-taxis a tenu à accompagner le cortège. Les deuxroues ont cependant été bien contenus par le dispositif de sécurité mis en place. Si d’aucuns craignaient des débordements de fans téméraires, tout s’est finalement bien passé. Debout dans leurs voitures, les joueurs ont salué la foule. Certains fans ont même pu les toucher. Le cortège a parcouru les sept arrondissements de Yaoundé et ses principaux quartiers. Aux alentours de 17h, les Lions indomptables ont regagné l’hôtel Mont Fébé certes fatigués, mais heureux de l’accueil réservé par la population.

Source : © Cameroon Tribune

Par Steve LIBAM