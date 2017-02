Cameroun – Lions indomptables : Hugo Broos veut aller voir ailleurs

Le belge, vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, a soumis son CV à la fédération sud-africaine de football, à la recherche d’un nouvel entraîneur, selon son agent.

Hugo Broos, après avoir remporter la 31ème coupe d’Afrique des nations avec le Cameroun, aimerait diriger la sélection nationale sud-africaine. A la recherche d’un nouvel entraîneur, la fédération sud-africaine de football (SAFA) a reçu le CV du technicien belge, selon son agent.

« Je lui ai demandé s’il veut être candidat à SAFA parce qu’ils sont à la recherche d’un entraîneur-chef », a déclaré Gino Laureyssen au journal KickOff. « Cette semaine, nous avons envoyé son CV au PDG de SAFA, mais jusqu’à présent nous n’avons reçu aucune réponse, ce qui est un peu [inhabituel] ».

L’une des motivations de Broos à faire acte de candidature est la jeunesse du groupe sud-africain. « Il est très intéressé à travailler avec un groupe jeune et je pense que l’équipe nationale sud-africaine n’a pas bien fait ces dernières années, et si vous voyez comment il a fait avec le Cameroun, avec non seulement les étoiles mais les joueurs qui veulent lutter et travailler dur, Je pense que [son intérêt] est un bon signe ».

Gino Laureyssen a déclaré que Broos se réjouit de son sacre avec les lions indomptables mais est plus attiré par un nouveau challenge. « Regardez, s’il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations et est un héros dans ce pays, je pense qu’il est très intelligent [de savoir] qu’il ne peut faire marche arrière ».

« Je veux dire, il a atteint le maximum possible avec cette équipe, dans ce tournoi, donc je pense que le défi est maintenant de chercher un nouveau projet où il peut voir ce qu’il peut faire – s’il peut peut-être aller à la Coupe du Monde ou la prochaine Coupe des Nations ».

Si tout marche plutôt bien pour Hugo Broos au Cameroun, son agent fait savoir tout de même que les conditions de travail seront encore meilleures en Afrique du sud.

Reste maintenant à savoir comment la fédération camerounaise de football va prendre cette nouvelle.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga