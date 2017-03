Cameroun – Lions indomptables : Fabrice Ondoa voit rouge

Le gardien numéro 1 des lions indomptables a disputé le weekend dernier, sa première rencontre de Championnat. Une première titularisation émaillée de faits insolites.

Le champion d’Afrique 2017 était bien dans le onze entrant de fc Seville réserve. Le club andalou était opposé au Real de Saragosse, club d’un autre camerounais, Jean Mari Dongou. L’affiche comptait pour la 28ème journée de La Liga 2 espagnole.

Fabrice Ondoa ne gardera pas un souvenir impérissable de sa première avec Seville b. Il est expulsé à la quatre-vingt huitième (88ème) minute de jeu, après à un second avertissement pour perte de temps. Les deux clubs étaient alors à égalité (1-1). Le premier carton jaune lui a été adressé treize (13) minutes plus tôt (75ème). Seville b va toutefois parvenir à inscrire un second but deux (2) minutes après la sortie du camerounais (2-1). Fabrice Ondoa qui avait une page disciplinaire vierge, totalise désormais deux (2) avertissements et 1 expulsion. Difficile de savoir si le camerounais pourra disputer une autre rencontre avec Seville b.

Le meilleur gardien de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) gabonaise est confiné sur le banc de touche, depuis son transfert réalisé le 17 aout 2016. La transaction entre Gimnnastic de Tarragone et fc Seville b, prévoyait un prêt avec option d’achat. Le gardien de but formé par le fc Barcelone, n’a que le statut de numéro 2 dans son nouveau club. Le staff technique sévillan lui préfère Caro Diaz Jose Antonio dit Churripi. La blessure contractée par ce dernier permet au camerounais de revêtir les gants.

La victoire obtenue en déplacement par les andalou sur Real Saraagosse, les maintient au troisième rang du Championnat avec 57 points. Ils sont devancés par Real de Madrid b (65 points) et fc Barcelone b (63 points).

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo