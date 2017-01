Cameroun – Lions indomptables et désistement de Joël Matip à la CAN 2017 : La FIFA se prononce vendredi sur l’ouverture ou non d’une enquête

PARTAGES

C’est ce qu’a laissé entendre l’entraineur du camerounais à Liverpool sur le site internet du club. Jürgen Kloop, qui ne l’a pas aligné depuis son désistement en sélection, pense tout de même à le faire jouer ce jeudi soir.

« Un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de sa fédération n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite fédération, de jouer pour le compte (de son) club le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition ». C’est ce que stipule l’une des règles de la fédération internationale de football Association.

Joël Matip, actuel défenseur de Liverpool, a récemment décliné la convocation de l’entraineur des Lions indomptables pour la coupe d’Afrique des nations qui se joue au Gabon. Le camerounais n’a plus joué en sélection nationale depuis 2015. Son club, Liverpool, ne l’a pas encore aligné depuis que la CAN a débuté et a saisi la FIFA pour profiter des services de son joueur.

Le club anglais pourrait même passer à l’action ce jeudi soir à l’occasion du 3ème tour de la coupe d’Angleterre. « J’envisage de l’aligner, mais je ne sais si j’ai le droit. Sportivement parlant, cette décision aurait un sens, c’est un match taillé pour lui, mais je ne suis pas sûr que je puisse le faire », a confié Jürgen Kloop sur le site internet du club avant de poursuivre, « En ce moment, nous sommes certains, nous n’avons rien fait de mal, pareil pour Joël Matip. Il n’a pas joué avec le Cameroun depuis 2015. Je ne veux blâmer personne, mais je pense que nos supporters ont le droit de savoir ce qui se passe. Et aujourd’hui, ce que je sais, c’est que nous ne faisons rien de mal ».

Enfin d’après l’entraîneur du Lion indomptable « la FIFA nous a fait savoir qu’elle déciderait vendredi d’ouvrir ou pas une enquête sur le sujet ».

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga