Cameroun : « Les ‘’Lions indomptables’’ sont de retour », selon Paul Biya

Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a fait part, mercredi à Yaoundé, de sa fierté devant le sacre de la sélection de football à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), ajoutant en guise d’avertissement aux futurs adversaires de l’équipe nationale que les « Lions indomptables sont de retour ».

«Je suis fier de vous. Nous sommes tous fiers de vous. Le Cameroun tout entier a vibré au rythme de vos exploits, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest», a déclaré le président de la République au cours de la réception offerte aux quintuples champions d’Afrique.

Cette victoire éclatante, obtenue avec panache, a plongé le Cameroun dans l’allégresse, a-t-il ajouté avant d’asséner, sur un ton trivial accompagné d’applaudissements nourris : «Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries et comme on dit, « vous les avez mises dans la sauce’’, ‘’vous leur avez fait cela cadeau’’ !»

Ce parcours exceptionnel, ces belles victoires, Paul Biya les a attribués à l’unité d’un groupe qui est resté soudé, solidaire, courageux, généreux et déterminé.

«Vous êtes un bloc solide comme un roc. Vous avez du talent. Vous aimez votre pays et êtes prêts à vous sacrifier pour lui et c’est ça qui a fait la différence.»

Prenant l’exemple des vaillants soldats camerounais, qui chaque jour aux frontières sont prêts au sacrifice suprême pour défendre la patrie, il a souligné que ses jeunes interlocuteurs n’avaient pas hésité à répondre à l’appel du drapeau, et pour cela les «Lions indomptables» sont un bel exemple de belle inspiration pour le peuple, et tout particulièrement pour sa jeunesse.



Comme un clin d’œil sur la crise qui enflamme la partie anglophone du pays depuis décembre dernier, où des activistes réclament le fédéralisme, voire la sécession, le président camerounais a ainsi interprété le message des nouveaux champions d’Afrique : « que vous soyez du Nord ou du Sud, de l’Est ou de l’Ouest, vous êtes d’abord et avant tout des Camerounais, et, quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter ».

Paul Biya a ensuite félicité le staff technique, et tout particulièrement l’entraîneur belge Hugo Bross pour leur travail remarquable, avant de remercier les autorités et le peuple gabonais pour leur hospitalité et la bonne organisation de la CAN 2017.

Il a dit sa gratitude au peuple camerounais, qui «n’a jamais douté, même dans les moments les plus difficiles», et «qui a bien mérité cette victoire».



Aux futurs adversaires de la sélection de football, Paul Biya a enfin lancé cet avertissement : «Attention, les ‘’Lions indomptables’’ sont de retour !»

Au terme de cette réception à laquelle ont pris part les plus hautes autorités du pays, les 23 athlètes ont été faits Chevaliers de l’ordre de la valeur là où leurs encadreurs ont reçu les insignes de Commandeurs de l’ordre de la valeur.



Le cortège des vainqueurs de la CAN gabonaise s’est ensuite ébranlé pour un nouveau tour à travers les quartiers populaires de la capitale, Yaoundé.

© CAMERPOST avec © APA