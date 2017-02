Cameroun : Les «Lions indomptables» accueillis dans la liesse à Yaoundé

La sélection de football du Cameroun, vainqueur la veille au soir de la 31èmeédition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) «Gabon 2017» face à l’Egypte (2-1), a été accueille par une foule en extase lundi en fin d’après-midi dans la capitale, Yaoundé, a constaté APA sur place.

A l’aéroport de Nsimalen, où ils étaient déjà annoncés dès le milieu de la matinée, ils débarqueront finalement à 16 heures (heure locale) à bord d’un Boeing 737-700 de la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) où des milliers de fans s’agglutinaient depuis les premières heures de la journée.

Sur le tarmac et aux alentours, le capitaine Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers seront accueillis par des groupes de danses traditionnelles et plusieurs membres du gouvernement.

Après une brève cérémonie protocolaire, bruyamment perturbée par les hurlements d’impatience de la foule, les «Lions indomptables» prendront place dans l’autobus à eux dédié, qui lui-même aura beaucoup de mal à parcourir les 21 kilomètres séparant la place aéroportuaire de la ville.

C’est ainsi englué dans le public en majorité habillé aux couleurs nationales, et malgré les mesures de sécurité, que le véhicule parviendra péniblement au centre-ville à la tombée de la nuit.

Les «Lions indomptables», accompagnés par la foule en liesse, ont finalement pris leurs quartiers dans ungrand hôtel situé sur les hauteurs de la ville, en attendant, selon des sources introduites, d’être reçus en triomphe le lendemain par président Paul Biya.

Il est également prévu que le capitaine de la sélection senior reçoive ses homologues des sélections juniors, cadets et minimes préparant actuellement des échéances internationales, pour une brève cérémonie de transmission de témoin et de bénédiction.

