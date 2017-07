Cameroun : L’Institut Supérieur du Sahel devient l’Ecole Nationale Supérieur Polytechnique de Maroua

Ce changement de dénomination fait suite à un décret du Président Paul Biya rendu public le jeudi 6 juillet 2017.

Selon les termes de ce décret l’ENSPM est une école de l’université de Maroua. Cette école formera dans les domaines de l’Agriculture, Elevage et produits dérivés, Energies renouvelables, Science environnementales, Génie civil et architecture, informatique et télécommunications, Génie du textile et du cuir, Hydraulique et maitrise des eaux, Climatologie hydrologie et pédologie.

Rappelons que l’université de Maroua abrite également une école normale supérieure qui forme des enseignants pour le secondaire. Cette université a été créée en 2008. Elle compte 07 établissements parmi lesquels 4 Facultés et 3 Grandes Écoles notamment : la Faculté des Sciences, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FSEG), la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP), l’École Normale Supérieure (ENS), l’Institut Supérieur du Sahel qui devient l’Ecole Nationale Supérieur Polytechnique de Maroua (ENSPM) et l’Institut des Mines et des Industries Pétrolières (IMIP).

Le nouveau recteur de cette université, le professeur Idrissou Alioum a été installé le 06 juillet 2017. Il a été nommé à ce poste en juin dernier en remplacement du professeur Edward Ako Oben nommé pro Chancellor de l’université de Buea.

