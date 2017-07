Cameroun : L’Institut Nestlé Nutrition Afrique lance un prix pour les chercheurs

Il s’agit des prix afin de récompenser les professionnels de la santé pour leur travail dans la promotion de la nutrition en Afrique. La date de clôture de soumission des candidatures est fixée au 31 juillet 2017. Les détails avec CAMERPOST.

Plusieurs catégories en compétition

La nutrition joue un rôle important dans l’amélioration des indicateurs de santé. Mener des actions pour améliorer le statut nutritionnel des populations dans un contexte de malnutrition peut permettre aux individus et aux familles d’améliorer leur qualité de vie et de vivre en bonne santé. Et donc pour le prix en question, les catégories en compétition sont: publication scientifique, nutrition communautaire, nutrition pédiatrique et nutrition clinique.

Les candidatures attendues peuvent provenir des scientifiques et professionnels de la santé des catégories suivantes : médecins, diététiciens, scientifiques de la nutrition et personnel infirmier. « Le candidat doit remplir le formulaire disponible en ligne sur www.nnia.org et le transmettre au secrétariat de l’Institut à l’adresse [email protected] . Les résultats seront publiés en octobre 2017 avec une cérémonie de remise des prix qui aura lieu à Kigali au Rwanda », informent les organisateurs.

Un formulaire disponible en ligne pour les postulants

Au préalable, un conseil scientifique, constitué d’éminents professeurs en matière de nutrition pédiatrique et de nutrition en général, planchera sur les différents dossiers et ne retiendra que les meilleurs. Les critères d’évaluation par catégorie sont explicités dans le formulaire de candidature.

L’Institut Nestlé Nutrition Afrique est une organisation à but non lucratif qui apporte un appui aux professionnels de la santé à travers différents programmes de renforcement des capacités en matière de santé et de connaissances en nutrition.

Il met à la disposition des scientifiques, chercheurs et autres parties prenantes en matière de nutrition des informations actuelles sur la nutrition et les troubles d’origine nutritionnelle pour permettre d’améliorer en permanence les soins aux patients et les connaissances sur la base des progrès médicaux et scientifiques les plus récents.

Assurer le bien-être des populations

Ces activités participent de l’ambition de l’entreprise de permettre à chacun de vivre une vie plus saine et plus heureuse, notamment en aidant 50 millions d’enfants dans le monde à vivre en meilleure santé.

Des efforts qui coïncident également avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment ceux liés à la santé et au bien-être des populations. Suivez le lien ci-après pour accéder au formulaire, renseigne le Département de la Communication Institutionnelle et des Affaires Publiques.

© CAMERPOST par Linda