Cameroun – Ligue1 : Des bancs de touche en ébullition

La saison en cours de football s’annonce aussi mouvementée que la précédente. De nombreux entraineurs ont plié bagages, après quatre journées de compétition.

Le record de la saison 2016 est loin d’être battu, mais les statistiques sont déjà impressionnantes. Alors que l’on se dirige vers la cinquième journée du Championnat de Ligue 1, cinq (5) équipes techniques ont déjà un nouvel entraineur principal.

Le premier cas signalé est celui de… Bamboutos fc de Mbouda. Le club qui détenait déjà le record des limogeages d’entraineurs en 2016, est encore le premier à opérer des retouches en 2017. En 2016 les mangwa boys avaient vu défiler treize (13) entraineurs principaux en 34 journées de Ligue 1. La saison 2017 a vu Joseph Atangana passer du statut d’entraineur principal à celui de Directeur sportif. L’on était à quelques jours de la cérémonie de lancement de la saison. Laurent Djam assure en ce moment les fonctions d’entraineur principal.

Le second exemple est fourni par Canon de Yaoundé. La faction dirigée par Emmanuel Mvé a pris le départ du Championnat 2016, avec Gweha Ikouam comme entraineur principal. Ce dernier a démissionné avant l’ouverture du Championnat. Il s’est attaché à Sa majesté Sanga Balende de la République démocratique du Congo (Rdc). Joel Afaka assure tant bien que mal l’intérim, en attendant le dénouement de la crise qui secoue le club des vert et rouge.

Les troisièmes et quatrièmes exemples sont ceux des Astres de Douala et Feutcheu fc de Bandjoun. Les deux clubs ont limogé chacun son entraineur en chef. Adolphe Ekeh absent pour cause de maladie, est remplacé par Alain Djeumfa, le préparateur physique des Astres. Dans le club nouvellement promu en Ligue 1, Feutcheu fc, Ebénezer Tekam remplace Justin Kamgue. Le cinquième et dernier cas signalé est celui de Jean Pierre Fiala Fiala. Ce dernier renonce à ses fonctions d’entraineur principal de la Colombe du Sud. Son successeur est Enow Ngatchu. Il dénonce l’immixtion du manager général Francois Ngoumou.

L’on pourrait assister dans les prochaines semaines à de nouvelles modifications dans les staffs techniques. Bonaventure Djonkep de l’Union des Mouvements sportifs de Loum (Ums) et Guy Djiepnang de Racing, sont dans l’œil du cyclone. Les résultats des deux (2) clubs sont jugés insatisfaisants par les dirigeants.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo