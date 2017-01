Cameroun – Ligue 1 : Canon / Bamboutos pour ouvrir le stade Ahmadou Ahidjo

L’opposition est programmée le samedi 4 février à Yaoundé. Elle va tenir lieu de rencontre d’ouverture de la saison 2017.

Canon de Yaoundé/Bamboutos de Mbouda, va se dérouler 24 heures avant les huit autres affiches de la première journée de Ligue 1. Un véritable « classique » entre le club le plus titré du pays et le finaliste de la Coupe du Cameroun 2016.

Canon kpa kum semble avoir retrouvé sa sérénité. Du moins en apparence. Le club est aujourd’hui dirigé par Emmanuel Mve, ex-lion indomptable et ancien capitaine du club de nkolndongo. Il aura fallu pour cela une période de deux mois, rythmés par des querelles intestines et guerres de clans. Mais au moins une équipe des mekok me ngonda va s’illustrer dans une dizaine de jours, en match officiel.

Bamboutos fc de son côté est stable au niveau statutaire. Cependant le club est l’un des plus instables qu’ait connus le Cameroun depuis 1920, année de l’introduction du football au Cameroun par le libérien Georges Goethe. Une instabilité manifeste sur le plan technique et managérial. En quatorze mois Bamboutos fc a fait appel à… treize techniciens. Presque un entraineur par mois !

Un véritable duel pour l’ouverture de la Ligue 1. Les mangwa boys de Mbouda aborderont à coup sur la rencontre avec en mémoire les défaites de la saison 2016. Le kpa kum l’avait emporté sur le score de deux buts contre un, lors des cinquième et vingt deuxièmes journées.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo