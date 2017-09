Cameroun : Libération des dirigeants anglophones : Amnesty peu satisfait

Dans un communiqué de presse, l’organisation souligne qu’il s’agit là d’«un soulagement mais d’autres croupissent toujours en prison ».

Une joie mitigée

En réponse à la décision présidentielle jeudi le 31 août 2017 d’abandonner toutes les accusations portées contre les dirigeants de la société civile et plusieurs autres personnes arrêtées dans le cadre des troubles ces derniers mois dans la région anglophone du Cameroun, Samira Daoud, député d’Amnesty International et Directeur régional pour l’ Afrique de l’ Ouest et du Centre a fait une sortie.

A l’en croire : « la décision d’abandonner toutes les charges et la libération des dirigeants de la société civile anglophones, y compris Barrister Nkongho Felix Agbor-Balla, le Dr Fontem Aforteka’a Neba, et plusieurs autres qui ont passé plus de six mois de prison est un énorme soulagement et de bonnes nouvelles pour tous ceux qui ont fait campagne pour ce résultat ». Et d’ajouter que ces personnes n’auraient jamais dû être arrêtées ni poursuivies « simplement parce qu’elles ont aidé à organiser des manifestations pacifiques et non violentes ».

Des citoyens qui souffrent le martyr

Amnesty précise qu’au-delà de la décision prise par le Président de la République, « il ne faut pas oublier que les autorités camerounaises détiendraient beaucoup d’autres personnes sur des fausses accusations liées à la sécurité nationale ». A preuve l’organisation internationale évoque le cas de Fomusoh Ivo FEH et ses deux amis qui « ont été mis en prison pendant 10 ans pour rien de plus que de partager une blague à propos de Boko Haram par message texte ».

Ahmed Abba, journaliste pour le service Haoussa de Radio France Internationale, « qui croupit également en prison simplement pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression. Aboubakar Siddiki, chef du parti politique du Mouvement Patriotique du salut camerounais, et Abdoulaye Harissou, notaire bien connu. Tous sont également maintenus en détention sans procès sur des accusations inventées de toutes pièces. Ils doivent être libérés immédiatement et sans condition », avance Samira Daoud.

