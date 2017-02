Cameroun : La LFPC annonce le début samedi prochain du championnat d’élite

La Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) a annoncé, pour samedi prochain, le début du championnat national 2016/2017 de la discipline après trois premières programmations avortées.

Le 17 janvier en effet le président de cet organisme, le général d’armée à la retraite Pierre Semengue, invoquait « le manque d’argent pour l’organisation des compétitions », la fédération nationale de la discipline (FECAFOOT) et le gouvernement n’ayant pas libéré leur quote-part financière.

Subvention

Il déplorait aussi « le problème non encore résolu des stades », la compétition devant impérativement se dérouler sur des terrains gazonnés et, autre «souci non moins négligeable », la subvention attendue du ministère des Sports pour l’appoint aux salaires des joueurs et encadreurs des clubs.

Ces temps derniers toutefois, des sources proches du dossier indiquaient que la Ligue s’activait à conclure un nouveau contrat de sponsoring avec la filiale de l’opérateur sud-africain Mobile Telecommunications Network (MTN), le premier, d’une durée de 10 ans, ayant expiré depuis 2013.

On rappelle que la saison 2015/2016 s’est achevée le 14 septembre dernier, et que le début de la nouvelle devait démarrer le 10 décembre suivant afin de permettre aux équipes engagées dans les compétitions africaines de disputer préalablement le plus grand nombre de matches.

La Ligue souhaitait aussi éviter que les joueurs ne restent plus de 45 jours sans activités, et commencer à rattraper le gap afin de s’arrimer au calendrier international.

© CAMERPOST avec © APA