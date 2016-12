Cameroun – Lèpre : l’Oms appelle à un engagement politique renouvelé

En 2016, l’Organisation mondiale de la santé a lancé une nouvelle stratégie mondiale : « la Stratégie mondiale contre la lèpre 2016-2020 – parvenir plus rapidement à un monde exempt de la lèpre », qui vise à redynamiser les efforts de lutte contre la lèpre et à éviter les incapacités, en particulier chez les enfants touchés par la maladie dans les pays d’endémie. A la lecture du site, CAMERPOST note que ladite stratégie est axée sur la nécessité de maintenir l’expertise et d’accroître les effectifs du personnel compétent en matière de lèpre, d’améliorer la participation des sujets atteints aux services de soins de cette maladie et de réduire les déformations visibles, également appelées incapacité de niveau 2, ainsi que la stigmatisation liée à cette maladie.

Via la stratégie, l’Oms appelle également à un engagement politique renouvelé et à une coordination renforcée entre les partenaires et souligne l’importance de la recherche et de l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données. S’agissant de la lèpre, elle est une maladie chronique causée par le bacille Mycobacterium leprae. Ce dernier se multiplie très lentement et la période d’incubation de la maladie est d’environ 5 ans. Les symptômes peuvent n’apparaître qu’au bout de 20 ans. La maladie touche principalement la peau, les nerfs périphériques, la muqueuse des voies respiratoires supérieures ainsi que les yeux.

Les recherches révèlent que c’est une maladie que l’on sait guérir grâce à la polychimiothérapie. La lèpre n’est pas très contagieuse. Elle est transmise par des gouttelettes d’origine buccale ou nasale, lors de contacts étroits et fréquents avec un sujet infecté et non traité. Faute de traitement, la lèpre peut entraîner des lésions progressives et permanentes de la peau, des nerfs, des membres et des yeux. Les chiffres recueillis dans 138 pays des 6 régions de l’OMS montrent que près de 176 176 personnes étaient infectées fin 2015, et que 211 973 nouveaux cas environ avaient été notifiés.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa