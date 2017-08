Cameroun : l’enseignement de l’agriculture bientôt dans les programmes scolaires

Le projet qui s’étendra sur 3 ans est mis en œuvre par les ministères en charge de l’agriculture et de l’éducation. Il ambitionne d’introduire dans les programmes scolaires des enseignements sur l’agriculture et le milieu rurale.

Initier les enfants aux réalités de l’agriculture

L’agriculture est une réalité à laquelle nos enfants doivent s’initier dès leurs premiers pas à l’école. Pour cela il faut penser un contenu, le peaufiner, former les enseignements sur la question, réfléchir sur la faisabilité et les contours. C’est pour examiner tous ces aspects que les principaux responsables des ministères en charge de l’Agriculture et de l’éducation au Cameroun se sont récemment concertés.

Former les enfants et les enseignants

Le projet d’intégration de l’enseignement et de la formation agricole et rurale dans les programmes suppose l’adaptation des contenus scolaires à une formation qui portera d’une part sur l’initiation des jeunes élèves des écoles et collèges à l’agriculture comme activité d’apprentissage et d’autre part sur le renforcement des capacités des élèves instituteurs afin de leur donner des outils pratiques et pédagogiques. De l’avis de Henri Eyebe Ayissi le Minsitre de l’Agriculture et du Développement rural « Sur le plan technique il faut d’abord élaborer des programmes les mettre en œuvre les harmoniser ». Toujours selon le ministre camerounais de l’agriculture, le projet est prévu pour durer trois ans et il existe un plan de financement qui est évalué à plus d’un milliards cinq cent millions de Fcfa.

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER