Cameroun: l’enseigne française ‘’Carrefour’’ annonce son arrivée pour 2019

Le groupement français Cfao Retail-Carrefour a annoncé, pour juillet prochain, le début des travaux de construction à Yaoundé d’un centre commercial d’une valeur de 30 milliards FCFA.

Cette annonce est intervenue suite à la signature, entre l’opérateur et le gouvernement, d’un accord de cession d’un terrain d’une superficie de 3,5 hectares dans un quartier populeux de la ville.

D’une durée de 24 mois, le chantier donnera, dès le 1er trimestre 2019, naissance à un hypermarché plus une galerie marchande, un espace de restauration de plus de 400 places assises et un vaste parking.

Pour assurer le suivi de son expansion au Cameroun, avec un autre hypermarché annoncé dans la métropole économique, Douala, Carrefour a mis sur pied la Société de gestion immobilière du Cameroun (Sogimcam) vouée à l’achat de terrains et aux constructions, la Camerounaise de la distribution (Camda) en charge de l’exploitation ainsi que la Société des marques du Cameroun (Sdm Cam), responsable de la gestion des marques.

L’enseigne, en dehors des produits importés, ambitionne également de promouvoir les produits locaux estampillés «Made in Cameroon».

© CAMERPOST avec APA