Cameroun : L’encadrement technique prend « acte » des défections au sein de l’équipe nationale

PARTAGES

Pour l’entraineur-sélectionneur, Hugo Broos qui se retrouve dès ce mardi avec ses poulains en stage préparatoire au centre d’excellence de la Confédération africaine de football (CAF) à Mbankomo, dans une banlieue de Yaoundé, « l’on fera avec les joueurs que nous avons sous la main ».

En d’autres termes, « l’on ne fera plus appel à d’autres joueurs dans le cadre de la CAN 2017 », le plus important étant de trouver « la cohésion » dans le groupe pour mieux affronter cette échéance.

Cela veut dire que sur les 35 joueurs présélectionnés, la liste définitive des 23 joueurs retenus pour la CAN sortira des 28 joueurs ayant répondu favorablement à l’appel de l’encadrement technique.

Sept joueurs, tous professionnels en Europe, ont pour diverses raisons, décliné la convocation du staff technique des Lions indomptables, invoquant pour les uns la volonté de vouloir se concentrer pour leur club et pour les autres, le choix d’évoluer dans des équipes européennes. Il y a aussi ceux qui ont refusé de venir à cause de « l’inorganisation » notée dans et autour de la sélection nationale.

Dans le cadre des préparatifs de la CAN, le Cameroun livrera deux matches amicaux contre la RDC et la Zambie, avant de s’envoler pour la Guinée équatoriale, dernière étape de sa mise au vert.

Le Cameroun évoluera dans le groupe A à Libreville en compagnie du Gabon, pays organisateur, du Burkina-Faso et de la Guinée Bissau.

© CAMERPOST avec © APA