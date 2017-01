Cameroun : l’édition 2017 de « Lire à Douala » se prépare

Le lancement des activités aura lieu dans quelques jours. Le 6 février prochain, un point de presse va donner le déroulé de l’événement. Mais avant, il a été porté à la connaissance de CAMERPOST que cette année, le public aura droit à : une soirée de lancement inédite de poésie, de musique et de littérature avec le poète Marc Alexandre Oho Bambe et la romancière Kidi Bebey ; des conférences-débats avec Henri Lopes ; un Grand Prix littéraire d’Afrique noire et un Grand prix de la francophonie de l’Académie française. Au menu, on parle aussi des rencontres dans les écoles et les lycées de Douala, des ateliers créatifs pour les moins de 16 ans puis des concours (poésie, nouvelle, BD) organisés pour les 10-16 ans dans 4 établissements scolaires.

« Lire à Douala » est un rendez-vous annuel autour de la littérature au Cameroun. L’objectif est de fédérer petits et grands autour des mots et de leur expression, questionner chacun sur son rapport aux livres, encourager la réflexion et la création. C’est également l’occasion de rencontrer des écrivains confirmés ou à en devenir, avec lesquels le public peut échanger, et dont il peut recueillir des confidences. « Lire à Douala » ce sont des moments de convivialité́ littéraire pour des souvenirs inoubliables.

D’après les organisateurs, à l’heure de tout media et de la suprématie de l’image sur le verbe, de la tyrannie du raccourci (texto, notes, brief…) dans laquelle le vocabulaire et la grammaire sont voués aux gémonies et la pensée réduite au slogan, un petit groupe d’amateurs bénévoles s’est constitué pour encourager la lecture, et partant l’écriture au Cameroun. Son leitmotiv c’est : « Si l’exercice de la lecture est, par nature, solitaire, réunir les amateurs de lecture peut être salutaire ». Marrainé par deux femmes d’exception, auteures, voyageuses et engagées, (Elizabeth Tchoungui et Marie-Laure Hubert Nasser), cet événement va une fois de plus rassembler grand ’monde comme lors de la première édition en 2015.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa