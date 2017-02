Cameroun : L’Ecole pratique d’agriculture de Binguela (Epab) au secours des jeunes

Elle vient de signer une convention avec la section Rdpc de la Sanaga maritime Centre Est1. Il s’agit en fait d’une convention cadre de service, relative à l’assistance technique de l’Epab dans le développement des projets agrosylvopastoraux de la section Rdpc Sanaga Maritime Centre-Est 1. Pour cette initiative portée par Yvette Yinda, présidente de ladite section, il est question de la formation et de l’apprentissage des militants de la section dans les métiers ciblés par cette convention ; notamment la transformation en projets intégrés des idées de projets soumis par les organes de base de la section, l’appui dans leur mise en œuvre et leur suivi évaluation.

Pour ce qui est de la production végétale, l’appui de l’Epab portera sur les projets relatifs au développement de la culture du cacao, de la banane plantain, de la banane douce, des cultures maraîchères, fruitières, des racines et tubercules, des champignons pleurotes et même du Gnetum Africanum (Okok). Relativement à la production animale, la convention va permettre d’encadrer sur un large spectre les producteurs de poulet de chair, de pondeuses, de porc, ceux qui font dans l’aquaculture et même l’élevage non-conventionnel et la sylviculture.

Des engagements que comptent respecter Roland Amougou Etogo, Directeur de l’Epab et Yvette Yinda présidente de section. Pour CAMERPOST, les deux ont donc signé un partenariat gagnant-gagnant qui va œuvrer pour le développement de l’agriculture au sens large du terme. La signature de cette convention sur un autre plan est aussi venue porter le message selon lequel, en politique on ne se contente pas uniquement de solliciter les suffrages des populations en périodes électorales en leur fournissant de petits gadgets, mais aussi à œuvrer pour le bien-être social des militants.

Avec la mise en pratique de cette convention, l’occasion est aussi donnée aux jeunes de s’intéresser conformément aux souhaits du chef de l’Etat, aux métiers de la terre tant il est vrai que celle-ci ne ment jamais. Et comme les localités environnantes de la section Rdpc Sanaga Maritime Centre-Est 1 sont riches en terres fertiles, il ne se fait pas de doute qu’un grand pas vers l’agriculture de seconde génération prônée depuis les hautes sphères de l’Etat, sera franchi.

