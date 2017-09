Cameroun : L’avocat Dieudonné Happi nommé président du Comité de normalisation de la FECAFOOT

Dieudonné Happi, avocat au barreau du Cameroun, a été nommé président du Comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) au terme d’une décision rendue publique vendredi en fin d’après-midi par la mission conjointe Fédération internationale de football association (FIFA)/Confédération africaine de football (CAF), qui séjourne dans le pays depuis 3 jours.

Il sera secondé par sa consœur Marcelle Denise Ambomo, avec pour membres Maurice Samuel Bellet Edimo, Abdou Oumerou et Kevin Njomo Kamdem.

Le Comité, qui a aussitôt pris fonction, dispose de 6 mois pour procéder à la restructuration de la FECAFOOT et en organiser les élections du bureau exécutif.

En août dernier, rappelle-t-on, le bureau du Conseil de la FIFA avait décidé de nommer un comité de normalisation au sein de la fédération dont le mandat «expirera au plus tard le 28 février 2018», avec également pour missions de gérer les affaires courantes, d’élaborer de nouveaux statuts en conformité avec les statuts et standards approuvés.

L’instance mondiale avait justifié la mesure de révocation du bureau exécutif fédéral, présidé par Tombi à Roko Sidiki, d’une part par la confirmation par le Tribunal arbitral du sport (TAS) du jugement de la Chambre de conciliation et d’arbitrage (CAA) du Comité olympique et sportif du Cameroun (CNOSC), laquelle a annulé la procédure électorale ayant mené à l’élection, en 2015 de l’actuel comité exécutif, et d’autre part aux récentes tentatives infructueuses de l’instance mondiale, visant à rapprocher les différentes parties prenantes du football camerounais et ainsi sortir de l’impasse.

© CAMERPOST avec APA