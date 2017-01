Cameroun : L’australien Sundance se rapproche de la Chine pour exploiter la mine de fer de Mbalam-Nabeba

Un «sous-comité de la Chine» a été créé au sein du conseil de l’opérateur australien Sundance Ressources, en vue d’étudier les voies de financement pour l’exploitation la mine de fer de Mbalam-Nabeba, située à cheval entre les frontières camerounaise et congolaise, a-t-on appris aux termes d’un communiqué publié lundi par cette société.

Soutenu «par des ressources à temps plein» de l’Empire du milieu, il comprendra des experts de toutes les parties intéressées audit projet.

Convaincu que les conditions de financement s’améliorent, avec la récente stabilisation des prix du minerai de fer sur le marché international et les fortes perspectives pour l’acier en Chine et à l’international, Sundance se dit «confiant quant au besoin continu de minerai de fer de haute qualité».

Dans le but de créer des conditions favorables à la mise en œuvre de la mine, les dirigeants de la multinationale mais également ceux de ses filiales Cam Iron et Congo Iron, ont également accepté de substantielles réductions salariales.

Si les gouvernements camerounais et congolais exercent leurs droits pour une participation dans Cam Iron SA et Congo Iron SA, l’intérêt de Sundance passerait à 76,5%, explique aujourd’hui la multinationale.

En septembre dernier, l’opérateur n’avait pas caché sa crainte que les reports incessants de démarrage de l’exploitation de la mine de fer de Mbalam-Nabeba aient finalement «un impact important» sur sa capacité à poursuivre le projet en raison des conséquences que cela pourrait créer pour trouver un partenaire financier.

Dans son rapport annuel, elle estimait qu’un tel retard «aura probablement aussi une incidence importante sur le financement de projet».

S’agissant de la convention liant les parties, prolongée jusqu’au 24 juillet 2017 par le gouvernement camerounais, Sundance indiquait alors que la non-réalisation des conditions préalables avant cette date, si aucune autre prolongation n’était accordée, entraînerait la cessation du partenariat, toute chose qui serait considérée comme un cas de défaut et se traduirait par de lourds préjudices.

Sundance se désolait notamment de l’ajournement «inattendu» de la signature du contrat d’ingénierie entre le gouvernement du Cameroun et une entreprise de construction appartenant à l’État chinois, portant sur la construction d’une ligne de chemin de fer entre le lieu de l’exploitation et le port en eau profonde de Kribi (Sud du Cameroun).

Le début dudit chantier, dont la signature du contrat était par ailleurs annoncée en fin décembre 2015, était la condition de l’opérateur australien pour le lancement de la recherche des financements en vue de l’exploitation de la mine de Mbalam-Nabeba.

Selon Sundance en effet, le constructeur chinois a, à la dernière minute, fait remettre à une date ultérieure ladite signature jusqu’à ce que les conditions du marché s’améliorent et que le processus de recherche des financements soit plus avancé.

Fin juin 2015, le gouvernement camerounais, après le désistement de Sundance à mobiliser les financeurs pour la construction de la ligne de chemin de fer, s’était lui-même engagé à organiser le tour de table pour plus de 500 millions de dollars.

L’évacuation du fer produit dans le gisement de Mbalam est en effet prévue à travers une voie ferrée longue de 510 kilomètres, en plus des 70 autres kilomètres la reliant à la mine congolaise de Nabeba.

Il était aussi prévu que l’opérateur se concentre uniquement sur le développement de la mine, tout en payant un tarif fixé d’accords parties pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.

La partie camerounaise détenant 98% des infrastructures ferroviaires et portuaires entrant dans le transport et l’exportation, l’opérateur devrait pour sa part obtenir gratuitement un intérêt de 2% sur lesdites infrastructures jusqu’à la date de la première production commerciale.

Déjà, rappelait Sundance voici peu, au cours de l’exercice qui s’est achevé le 30 juin 2016, des événements importants, à l’instar de la diminution, de façon significative, du prix spot de référence du minerai de fer sur le marché international, avaient été considérés comme des indicateurs de dépréciation pouvant compromettre le projet.

«Sundance peut être exposé à des risques de litiges qui peuvent avoir un effet défavorable important sur la situation financière du Groupe.»

En début mai 2015, Sundance Resources estimait entre 35 millions et 40 millions de tonnes la teneur en minerai de fer qui pourrait annuellement être tirée du site de Mbalam sur une durée de 35 ans, une réévaluation qui, à travers une simulation dynamique et plus sophistiquée, «a confirmé que la capacité nominale peut être augmentée avec l’addition d’une boucle qui passe conjointement avec un embranchement ferroviaire supplémentaire, moyennant en coût un capital de 10 millions de dollars».

