Cameroun : L’association « Un Monde Avenir » au chevet des mineurs de la prison centrale de Douala

Partagez WhatsApp +1 Partages 0

L’organisation non gouvernementale vient d’offrir des vêtements et autres accessoires y compris des aliments pour la prise en charge des mineurs de la prison de New-Bell. D’après cette Ong qui a échangé avec les responsables de ladite prison, le secteur des mineurs est celui qui a le plus besoin de soutien, d’assistance ou d’accompagnement. Voilà qui justifie la remise des dons en nature dont la valeur est estimée à 250 000 Fcfa. « Nous avons voulu, dans le cadre des activités marquant le 10ème anniversaire, faire un geste à l’intention de ces enfants dont le quotidien n’est pas des plus agréables », avance à CAMERPOST Philippe Nanga, coordonnateur de l’Ong. Il ajoute : « cela a été un plaisir d’accompagner ces mineurs d’autant plus que l’une des cibles de nos activités ou de notre raison d’être, c’est les jeunes ».

L’initiative a été saluée par les récipiendaires. « Nous sommes heureux d’avoir reçu des paquets qui vont nous aider pour notre bien-être. Nous souhaitons que de nombreuses autres associations nous accompagnent au quotidien », se réjouit la cible. Par ailleurs, dans une certaine mesure, la descente de la société civile à la prison centrale de Douala, peut être perçue comme une façon d’attirer l’attention sur ces mineurs en prison qui comme ceux de l’extérieur ont aussi droit à l’éducation ; La force d’une société se mesurant au bien-être du plus faible de la communauté.

En dépit des déboires des mineurs, des acteurs en charge de la prison centrale de Douala ont fait savoir qu’au niveau national, on note une avancée considérable aussi bien pour ce qui est de l’accès à la scolarisation pour tous que la défense des droits des enfants. Outre la visite à la prison en question, une assemblée générale, un match de football opposant la société civile aux journalistes et une soirée de gala, ont été au menu du 10ème anniversaire de l’organisation. Cette dernière dont les activités sont centrées sur la promotion des droits de l’Homme.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa