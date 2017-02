Cameroun : L’armée inflige de lourdes pertes à Boko Haram

PARTAGES

L’armée camerounaise, en symbiose avec la Force mixte multinationale (FMM), a infligé de lourdes pertes humaines et matérielles à la secte terroriste nigériane Boko Haram, au cours d’incursions en territoire nigérian, a annoncé mercredi, le porte-parole du gouvernement camerounais.

Dans un communiqué lu en mi-journée à la radiotélévision publique (CRTV), le ministre de la Communication (MINCOM) et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, a déclaré qu’au terme de cette riposte, 13 terroristes « ont été définitivement anéantis », une dizaine d’armes saisies, un millier de munitions récupérées, des véhicules détruits, six motos et une dizaine de vélos saisies de même qu’un important stock constitués de matériels de fabrication d’explosifs.

A en croire le MINCOM, cette opération de « ratissage » déroulée au cours de ces trois jours, est une réponse « aux multiples attaques de Boko Haram ».

Il a ajouté qu’en symbiose avec les forces armées nigérianes, les forces de défense et de sécurité du Cameroun ont permis de repousser les terroristes, ce qui aura également permis de libérer plusieurs otages en territoire nigérian.

En quatre jours, trois attaques suicides de Boko Haram ont fait cinq morts dans la région de l’Extrême-nord, dont trois kamikazes et deux victimes civiles.

© CAMERPOST avec © APA