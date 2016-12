Cameroun : L’archevêque de Yaoundé, Jean Mbarga, pour le vivre ensemble et contre l’intégrisme religieux

L’archevêque métropolitain de la capitale camerounaise, Yaoundé, Jean Mbarga, a dénoncé les violences créées par les extrémismes et qui engendrent l’intolérance.

S’exprimant dimanche en la cathédrale Notre-Dame des Victoires, à l’occasion de la célébration de la fête de Noël, et commentant les émeutes de la partie anglophone du pays, où des revendications corporatistes d’avocats et d’enseignants ont évolué et en exigences de fédéralisme, voire de sécession, le prélat a plaidé pour un mieux vivre ensemble.

L’homme d’Eglise a ainsi magnifié l’identité particulière, si belle et si riche du Cameroun, souhaitant que celle-ci continue de consolider les grandes avancées et les solides acquis du parcours de ce vivre ensemble, parcours que la célébration récente des cinquantenaires de l’indépendance et de la réunification « ont confirmé comme une voie bienfaisante pour tous ».

« Tous, nous ne sommes pas anglophones, mais nous devons être tous anglophiles. Tous, nous ne sommes pas francophones, mais nous devons être tous anglophiles », a-t-il proclamé.

Jean Mbarga, dans son homélie, a également condamné l’intégrisme religieux qui engendre aujourd’hui le terrorisme à travers le monde, estimant que « l’homme le plus dangereux, aujourd’hui, c’est celui qui croit en un faux dieu ».

© CAMERPOST avec © APA