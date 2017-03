Cameroun : L’appui de l’Union européenne pour la sécurisation des frontières

Du matériel roulant remis hier à Yaoundé au DGSN par l’ambassadeur, chef de délégation.

« C’est dans le malheur qu’on reconnait ses vrais amis », at- on coutume de dire. Dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, la délégation de l’Union européenne ne cesse d’apporter son soutien au Cameroun. Hier encore, elle l’a démontré à travers un acte concret : la remise d’une flotte automobile à la délégation générale à la Sûreté nationale (DGSN) à Yaoundé. Dans la cour d’honneur de l’immeuble- siège de la DGSN, cinq pick-up 4×4, un fourgon et douze motocycles tout-terrain avec des casques et des boîtes à outils flambant-neufs. Un don de matériel de travail destiné aux quatre postes-frontières de la Sûreté nationale de Kousséri, Barndaké, Demsa et Goulfey dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Ce geste s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à l’instauration d’un climat de confiance entre l’Etat et ses administrés dans ladite région. Projet soutenu par l’UE d’une valeur de plus de 2,6 milliards de F. A cette cérémonie présidée par le DGSN, Martin Mbarga Nguélé, assisté de Françoise Collet, ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Cameroun, l’on a appris que coopérer dans le domaine de la sécurité est une nécessité. « Les menaces sont globales et transfrontalières ; les réponses doivent l’être aussi. La guerre contre Boko Haram a souligné le caractère éminemment stratégique de la gestion et de la sécurisation des frontières », a déclaré Françoise Collet. Et d’ajouter : « Du fait de ce conflit et des mouvements de populations qu’il a entrainés, la DGSN et l’UE ont considéré que la sécurité des frontières devrait être renforcée pour endiguer les passages d’armes et de combattants radicaux, mais aussi pour sécuriser les flux de personnes et de marchandises qui sont vitales pour les régions carrefours que sont le Nord et l’Extrême- Nord. »

Pour Martin Mbarga Nguélé, ce matériel offert à la police camerounaise va contribuer de manière significative au renforcement des capacités opérationnelles des unités bénéficiaires dans le cadre de la lutte contre la criminalité en zone frontalière et la criminalité nautique. « En appui aux victoires incontestables de nos forces sur les groupes terroristes et les bandes armées au niveau des zones frontalières, le Cameroun salue à sa juste mesure les apports de partenaires internationaux dans ce combat contre ces criminels transnationaux, obscurantistes et barbares », s’est réjoui le DGSN. Cette action vient s’ajouter à une série d’autres déjà entreprises par l’UE en faveur de la police camerounaise. Notamment l’inauguration des cellules aéroportuaires anti-trafics à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen ou encore la mise sur pied d’une section cynophile à Kousséri.

Source : © Cameroon Tribune

Par Sorèle GUEBEDIANG à BESSONG