Cameroun : L’appui de l’UE pour l’amélioration de la productivité pastorale

Partagez WhatsApp +1 Partages 0

L’Union européenne vient d’octroyer un appui financier de 500 millions de francs CFA au Cameroun dans le cadre du Projet d’appui à l’amélioration de la productivité de l’élevage (PAPE) dans la région de l’Extrême-nord du Cameroun.

D’une durée de trois ans le PAPE vient en réponse aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les systèmes agropastoraux de la partie septentrionale du pays.

« A travers cet appui, l’UE témoigne de l’importance qu’elle accorde au développement des zones rurales en général et, en particulier, à la relance de l’économie dans l’Extrême-Nord, région qui, ces dernières années, a le plus connu un ralentissement des activités agropastorales. », a déclaré l’ambassadeur-chef de délégation de l’Union européenne au Cameroun, Françoise Collet.

Ce projet vise notamment le renforcement des capacités des acteurs en vue d’améliorer la productivité de l’élevage, la disponibilité, l’accès et la gestion apaisée et inclusive des ressources et infrastructures pastorales.

En outre, le PAPE va aussi faciliter la réhabilitation des marchés à bétail et promouvoir la gouvernance du système de commercialisation du bétail.

© CAMERPOST avec © APA