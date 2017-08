Cameroun : Lancement du projet de reboisement « Make Minawao green again »

Le HCR Cameroun à travers sa Sous-Délégation à Maroua et les autorités administratives du département du Mayo-Tsanaga, ont procédé au lancement du projet de reboisement du camp des réfugiés nigérians de Minawao et ses environs.

Cette initiative baptisée « Make Minawao green again » s’inscrit dans le prolongement du projet « Sahel vert » initié par le Gouvernement camerounais. Elle a pour objectif global de favoriser la gestion rationnelle des ressources naturelles, ainsi que la protection de l’environnement dans et autour du camp de Minawao, à travers d’une part, la création de pépinières à maturation précoce et d’autre part, la production de semis pour la plantation.

« Make Minawao green again » vise également à sensibiliser les communautés réfugiées et hôtes sur l’importance de la préservation de l’environnement. Il est mis en œuvre par la Fédération Luthérienne Mondiale (FLM), partenaire du HCR en ce qui concerne la restauration du couvert végétal dans le camp de Minawao et ses environs.

Le projet prévoit la mise en terre de 90 000 plants pour l’année 2017 et près de 100 000 plants pour l’année 2018. Un total de 36 618 pots ensemencés est déjà disponible, dont 20 000 dans le camp et 16 618 dans les communautés hôtes de Gawar et de Zamaï.

Pour le HCR, ce projet permettra de reverdir le site de Minawao et ses environs dans une belle synergie entre réfugiés, communautés hôtes, HCR, autorités locales, et partenaires. En plus d’être un effort conjoint de ces mêmes acteurs à assumer leur rôle en matière de protection de l’environnement, il tend à relever les défis environnementaux auxquels sont confrontés les réfugiés dans le camp de Minawao, notamment en ce qui concerne l’accès au bois de chauffe et aux énergies alternatives.

Au Cameroun, le HCR assure la protection et l’assistance à plus de 330 000 réfugiés et demandeurs d’asile vivant pour la plupart dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Les interventions du HCR ciblent également plus de 192,000 personnes déplacées internes, ainsi que les communautés hôtes. Le camp de Minawao, lui, accueille plus de 58 000 réfugiés nigérians.

UNHCR – Yaoundé, Cameroun