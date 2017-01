Cameroun : Lancement ce jour de la Journée mondiale de la douane

PARTAGES

Vendredi le 20 janvier 2017 marque le lancement de la célébration d’une telle journée au pays des Lions indomptables. Notons que la journée en question est fêtée le 26 janvier. Dans la ville de Douala, l’événement a rassemblé grand monde. Ce d’autant plus que la Journée internationale de la douane est parrainée par l’Organisation mondiale des douanes. Celle-ci compte 150 états membres et a son siège social à Bruxelles. Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde.

Célébrée chaque année le 26 janvier, cette journée spéciale, note CAMERPOST, souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. C’est l’occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité des collectivités comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçons.

Traditionnellement, les pays participants organisent pour l’occasion des événements à l’échelle nationale. Mais tout aussi importantes sont les activités plus modestes qui ont cours dans les bureaux locaux ou régionaux. Il peut s’agir d’événements publics ou, plus simplement, les directeurs locaux peuvent réunir leurs employés pour les féliciter de leur bon travail à l’occasion d’une pause-café-gâteau.

© CAMERPOST parLinda Mbiapa