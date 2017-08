Cameroun : lancement d’une nouvelle céréale infantile pour lutter contre la malnutrition

Le 26 août 2017, Nestlé a lancé le Cerelac Fer+ sous le thème « Combattre la faim cachée chez l’enfant, plus qu’un problème de nourriture ». Cette nouvelle céréale infantile, apprend CAMERPOST, est une formule à base de lait pour les bébés à partir de 6 mois et est enrichie en fer.

Façonner un avenir plus sain pour les enfants

Les 1000 premiers jours de vie, de la conception au deuxième anniversaire de l’enfant, offrent une occasion unique de façonner un avenir plus sain et plus prospère pour les enfants. La nutrition pendant cette période peut avoir un impact profond sur la capacité d’un enfant à grandir, à apprendre et, peut également influencer son statut socioéconomique à l’âge adulte.

C’est la raison pour laquelle Nestlé soutient la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) d’allaiter exclusivement pendant les six premiers mois, suivi de l’introduction d’aliments nutritifs complémentaires adaptés tout en maintenant l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà.

Réduction du risque d’anémie ferriprive

Voilà qui justifie le lancement de Cerelac Fer+ pour aider à soutenir un développement physique et intellectuel sain chez l’enfant. « Des vitamines et minéraux essentiels, tels que la vitamine A, C, le zinc, l’iode et le bifidus, permettent de renforcer le système immunitaire des bébés », explique Thomas Caso, Administrateur Général de l’entreprise en question.

Bon à savoir : les céréales enrichies pour nourrissons à partir de six mois sont efficaces pour réduire le risque d’anémie ferriprive. Les mauvaises pratiques nutritionnelles chez les jeunes enfants les exposent à de plus grands risques de morbidité.

Une alimentation de complément inappropriée dans les pays d’Afrique subsaharienne est la cause d’un taux de retard de croissance et d’anémie particulièrement élevés. Au Cameroun, sept enfants de moins de cinq ans sur 10 souffrent de carence en fer.

© CAMERPOST par Linda