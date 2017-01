Cameroun : lancement d’un nouveau programme de cartographie géologique et géochimique

Le Cameroun vient de procéder au lancement d’un nouveau programme de cartographie géologique et géochimique, a-t-on appris samedi auprès des services compétents du ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique (MINMIDT).

Financé à hauteur de 4,5 milliards de FCFA par la Banque mondiale, ce programme de cartographie géologique et géochimique est réalisé dans le cadre du Projet de renforcement des capacités dans le secteur minier (PRECASEM).

Le nouveau programme couvre six des dix régions du pays : l’Adamaoua, le Centre, l’Est, le Littoral, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Ces travaux de prospection de sites miniers seront réalisés par un groupement de cabinets constitué camerounais et Finlandais.

Pendant un mois, des experts vont sillonner ces régions dans l’optique de « réaliser 13 cartes géologiques à 1/200 000, explorer des sites miniers avec un prélèvement d’un total de 18 000 échantillons et mettre en place un système d’informations géologiques et minières pour la diffusion de l’information et la promotion du secteur minier camerounais ».

Ces opérations ont pour objectif d’évaluer le potentiel minier réel du Cameroun, dont seulement 40 pour cent du territoire a fait l’objet d’exploration minière actuellement.

© CAMERPOST avec © APA