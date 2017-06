Cameroun : l’administration dénonce des actes de vandalisme à Bamenda

Le délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda tire la sonnette d’alarme. Il s’est exprimé lors d’une conférence de presse vendredi le 23 juin 2017 dans la ville de Douala. Il est en colère contre les auteurs du trouble. Le point avec CAMERPOST.

Non au désordre

La reprise des activités n’est pas tout à fait revenue à la normale. Plusieurs propriétaires des espaces commerciaux et marchés ont peur d’ouvrir leurs boutiques. L’éducation qui était la principale industrie à Bamenda, dans le Nord-Ouest en général est totalement secouée. Des édifices publics sont incendiés ou détruits. Les élèves ont peur d’aller à l’école car ils craignent les attaques des gens tapis dans l’ombre et qui continuent à semer le trouble et à poser des actes atroces qui nuisent à l’ordre public.

Voilà ainsi dressé l’état des lieux dans le Nord-Ouest selon Vincent Ndi Ndumu pour qui, les populations en souffrent. Des faits qui « freinent notre développement. Justement c’est à cause de ce trouble que j’ai donné la conférence de presse ici à Douala. Je voudrais appeler les populations à résister aux attaques des fauteurs de troubles Ce message s’adresse non seulement aux habitants du Nord-Ouest mais aussi aux Anglophones en général », lance Vincent Ndi Ndumu, délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda. Il était à Douala vendredi le 23 juin 2017.

La société civile appelée à la rescousse

L’autorité demande aux populations de ne plus respecter les villes mortes. Aux partis politiques de l’opposition, aux associations et organisations non gouvernementales, le délégué du Gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda lance un appel. Il souhaite que tous unissent leurs forces à celle de l’administration du Nord-Ouest pour sensibiliser les populations, faire disparaître la psychose et surtout mettre fin au mal occasionné par des fauteurs de trouble.

