Cameroun : L’acte 1 des Jeicac 2017 se précise !

Les Journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine (Jeicac 2017) se préparent. En prélude à cet événement qui aura lieu en principe du 9 au 15 octobre prochains à Pékin, une délégation chinoise séjourne en terre camerounaise depuis quelques jours.

Célébrer une amitié sino-camerounaise

Une délégation chinoise séjourne dans la capitale politique du Cameroun. Invitée entre autres par le comité d’organisation des Journées économiques, industrielles et commerciales du Cameroun en Chine, cette délégation prend part à une mission économique.

Il est question de tout faire pour l’atteinte des objectifs ci-après : rapprocher les secteurs privés chinois et camerounais ; Permettre aux entreprises camerounaises de visiter, s’informer et apprécier le savoir-faire chinois ; Célébrer une amitié sino-camerounaise riche et plurielle ; Favoriser l’émergence d’une véritable symbiose des peuples et des cultures ; Présenter aux consommateurs chinois, les produits camerounais ; Accélérer l’industrialisation du Cameroun à travers l’apport chinois ; Négocier et conclure des joints-venture et le transfert des technologies ; Faciliter les échanges entre les PME chinoises et camerounaises.

Nous apprenons que les Journées Économiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine s’adressent à tous les Camerounais désireux de promouvoir et de dévoiler l’image d’une nation qui se bâtit chaque jour à l’aide de ses atouts multiples quoiqu’il reste évident que l’apport extérieur demeure une donnée indéniable.

Une grande foire économique et conférences annoncées

Selon les organisateurs, l’événement interpelle les administrations publiques en charge des questions économiques, culturelles et sportives; les organismes publics et parapublics en charge des questions spécifiques de développement économique; les mouvements patronaux des entreprises (GICAM, E. Cam, MECAM, Syndustricam, API, BME, APME etc.), etc.

Ces Journées économiques, industrielles et commerciales en Chine 2017 s’articuleront autour d’une grande foire économique, de conférences thématiques, rencontres B to B et activités de découverte. Elles offriront l’opportunité aux entreprises de déployer en Chine, leurs projets à besoin de financement et de partenariats et de négocier des partenariats d’affaires pour le

développement de leurs activités.

