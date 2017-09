La SNV, l’organisation néerlandaise de développement, achève actuellement la construction du bâtiment devant abriter une unité de transformation de cacao dans la localité d’Ayos, située dans la région du Centre du Cameroun. L’unité proprement dite sera livrée «dans deux ou trois mois», révèle Maguy Belobo Belibi, Project Manager du Cameroon Cocoa Eco Project à la SNV.

Grâce à ce projet lancé en janvier 2014, qui s’achève au mois de novembre 2015, les producteurs de cacao d’Ayos, regroupés au sein de la coopérative dénommée Cacao+, ont bénéficié, depuis l’année dernière, de l’accompagnement de la SNV dans la structuration de leur coopérative, l’accès au marché… Le clou de cet appui de la SNV sera la mise en place, dans les prochains mois, d’une unité de transformation.

«Nous encourageons les producteurs à passer à la transformation, non seulement pour qu’ils puissent avoir plus de revenus, mais aussi pour qu’ils puissent consommer les produits dérivés du cacao», explique Maguy Belobo Belibi. Cette dernière précise par ailleurs que l’unité de transformation ne sera qu’une composante du Cocoa Business Services Center, que la SNV construit actuellement à Ayos, et qui abritera également un magasin de stockage et un séchoir fonctionnant à l’énergie solaire.

Pareilles infrastructures sont en cours d’achèvement dans la localité de Konyé, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, où une unité de transformation de cacao a été offerte aux producteurs en avril 2015, à la faveur du Cameroon Cocoa Eco Project de la SNV.

