Cameroun : Kalkaba Malboum, candidat à la présidence de l’ACNOA

La campagne électorale du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun a été lancée hier au ministère des Relations extérieures.

Hamad Kalkaba Malboum se lance à la conquête de l’Afrique. Le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun (CNOSC) postule en effet à la présidence de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), dont l’assemblée générale élective a lieu du 9 au 11 mai prochain à Djibouti. La campagne électorale du prétendant a été lancée hier au ministère des Relations extérieures, en présence du ministre, Lejeune Mbella Mbella. Lequel a annoncé que le président de la République, S.E Paul Biya, a marqué son très haut accord pour que le gouvernement camerounais présente et soutienne cette candidature. Pour Lejeune Mbella Mbella, le candidat camerounais a le profil de l’emploi. Vice-président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme, président du CNOSC et de la Confédération africaine d’athlétisme, Hamad Kalkaba Malboum jouit d’une quarantaine d’années d’expérience dans le management des organisations sportives.

A travers son programme, le président du CNOSC souhaite apporter une nouvelle dynamique dans la gestion du mouvement olympique africain, pour le renforcement de son influence sur la scène internationale. « Je vais à cette compétition dans la posture du Lion indomptable, habité par le fighting spirit bien connu chez nous (…) Ma grande motivation trouve sa source dans l’énorme potentiel dont dispose notre continent dans le domaine du sport », déclare Hamad Kalkaba Malboum. Sa vision de l’ACNOA est fondée sur cinq piliers : rétablir la confiance par la vérité et la transparence, orienter sa démarche vers un engagement pour la grandeur du sport, intéresser davantage les partenaires, renforcer la collaboration avec les gouvernements et les ONG, faire connaître la marque de l’ACNOA et lui donner une valeur authentiquement africaine. Créée en 1981, l’ACNOA a pour objectifs de promouvoir la coopération entre les CNO et de les encourager à diffuser l’éthique olympique sur le continent africain, préparer la participation de l’Afrique aux Jeux olympiques, etc. L’institution est actuellement présidée par l’Ivoirien Lassana Palenfo.

Source : © Cameroon Tribune

Par Steve LIBAM