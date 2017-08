Cameroun – Justice : nouvelle chance de remise en liberté pour les leaders de la contestation anglophone

L’avocat Félix Nkongho Agbor et le professeur d'université Fontem Neba vont-ils sortir de prison ? Leurs avocats, qui considèrent leur détention provisoire comme illégale, espèrent obtenir leur remise en liberté ce 29 août devant le tribunal du Mfoundi.

La requête en « habeas corpus » doit être examinée mardi 29 août par le tribunal de grande instance (TGI) du Mfoundi, dont le président a été saisi par les avocats des deux leaders de la contestation anglophone Félix Nkongho Agbor et Fontem Neba. Ceux-ci, Me Claude Assira en tête, considèrent que leur détention provisoireest illégale car n’ayant pas été notifiée dans les règles.

« Ils ont été arrêtés fin janvier et la détention provisoire ne peut pas excéder six mois sans être renouvelée. Or, elle ne l’a pas été en juin », explique Claude Assira. « Nous considérons donc que leur détention est illégale au moins depuis le mois de juin et qu’ils devraient être remis en liberté », ajoute l’avocat, qui compte sur le président du TGI pour ordonner la libération des deux leaders.

Lire sur : Jeune Afrique