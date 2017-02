Cameroun : une journée pour sensibiliser sur le cancer de l’enfant

Deuxième cause de mortalité dans les pays développés, le cancer de l’enfant est dangereux. Peu connue la maladie a donné l’occasion d’instituer une Journée internationale qui se célèbre ce mercredi 15 février 2017. CAMERPOST qui s’est renseigné à ce propos, a appris que les cancers chez l’enfant restent, encore aujourd’hui, souvent synonymes d’isolement et de rupture du lien social et scolaire. « Du coup, la journée vise à mieux faire connaître la réalité et promouvoir les actions de prévention mais aussi les soins et la recherche », notent des spécialistes.

Il a été révélé que le cancer chez l’enfant est une maladie rare qui représente 1 à 2 % de l’ensemble des cancers. On dénombre près de 2 500 nouveaux cas chaque année, dont la moitié chez l’enfant de moins de 5 ans et 700 chez les jeunes de 15 à 18 ans. Certaines formes de cancers sont spécifiques à l’enfant et, inversement, la plupart des cancers de l’adulte n’existent pas chez l’enfant. Si quelques facteurs favorisant le développement du cancer ont été clairement identifiés chez l’adulte (alcool, tabac, produits toxiques, virus, etc.), une cause est très rarement identifiée chez l’enfant.

Par ailleurs, en termes de traitements, des progrès considérables ont été enregistrés au cours des dernières décennies, permettant aujourd’hui de guérir quatre enfants sur cinq en moyenne. Ce chiffre variant bien entendu selon le type et l’étendue du cancer au moment du diagnostic. Ces progrès sont dus essentiellement à l’introduction de chimiothérapies de plus en plus efficaces, à des collaborations entre différents spécialistes impliqués dans la prise en charge thérapeutique et à une harmonisation des procédures de traitement à l’échelon national et, de plus en plus, international. La recherche médicale fait partie intégrante des traitements et constitue la clé de voûte des progrès constatés. La préoccupation des spécialistes est d’optimiser les stratégies thérapeutiques afin de guérir plus d’enfants et, si possible, les guérir sans séquelles.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa