Cameroun – Jeux de la solidarité islamiques 2017 : 22 joueuses présélectionnées

La fédération camerounaise de volleyball vient de publier la liste des joueuses pour préparer cette compétition.

La sélection nationale féminine de volleyball du Cameroun entre bientôt en cage. Le coordonnateur technique principal, ABAKAKA MAHAMAT, vient de publier une liste de 22 joueuses dans le cadre de la préparation et la participation aux jeux de la solidarité islamique. La compétition se tiendra à Oboku en Azerbaïdjan, du 12 au 22 Mai 2017. Dans cette liste on enregistre 7 professionnelles et 15 joueuses locales.