Cameroun – Jeannette Ndjetekom : « Un réfugié n’est pas un homme comme tous les autres »

PARTAGES

Au Cameroun depuis 2006, le refuge de Jeannette Ndjetekom à Yaoundé n’est pas un long fleuve tranquille. Elle fait partie des réfugiés qui ont été formés dans des activités génératrices de revenus pour s’occuper de ses enfants.

Dites-nous, qu’est-ce qui vous pousse vers l’exile ici au Cameroun ?

Je quitte mon pays le Tchad, à cause des affres de la guerre civile qui sévit chez nous depuis 1981. Vous savez que notre pays a à peine connu la paix depuis son indépendance. Le déclic pour moi reste les tueries qui ont touché ma famille. Mon père, ma mère, mon grand père et tantes sont tombées sous les balles au Tchad.

Tout cela est-il suffisant pour abandonner tout derrière vers une destination inconnue ?

Ecoutez, peut-être que vous ne savez pas ce qu’on appelle guerre. Depuis 1997, mes six enfants et moi ne savons pas où est mon mari. Il était un militaire de l’armée tchadienne et un jour plus jamais de ses nouvelles jusqu’aujourd’hui. La seule information sur sa disparition, c’est qu’il a été enlevé à Moundou par des inconnus. Imaginez l’état d’esprit des enfants. Au moment de la disparition de mon mari, j’étais enceinte de mon dernier enfant. Il n’a pas connu son père et il est toujours entrain de se poser des questions sur son géniteur.

Comment s’est fait le voyage du Tchad à Yaoundé avec vos enfants ?

Notre souffrance est indescriptible. Le voyage a fait deux semaines. Partant de N’Djamena, nous étions au nombre de six. Mon fils aîné à chaque escale faisait des petits métiers pour avoir un peu d’argent afin de continuer le voyage. Nous avons, plus marché, qu’empruntés la voiture. Maintenant, nous sommes quatre garçons, deux filles et un petit fils, l’autre a été enlevé par la précarité. Vous savez, un réfugié est un homme bien sûr mais pas comme les autres hommes. Ses souffrances, ses goûts, ses désirs ne sont pas identiques à ceux de celui qui ne vit pas dans cet état.

Comment vivez-vous avec vos frères camerounais ?

Je peux dire que c’est presque bien. Si, je dis que les rapports avec tous les Camerounais sont parfaits, c’est que ce n’est pas vrai. Avec certains qui comprennent qu’on n’a pas choisis d’être réfugié, c’est parfait. Mais avec d’autres qui n’ont jamais voyagé, ça se tire par des cheveux. Mais, nous ne nous laissons pas faire, si non, c’est la déprime. Mais en général, les camerounais sont hospitaliers.

Comment se passe votre prise en charge par le HCR ?

Elle est bonne. Les papiers pour faire de nous des réfugiés sont faits sans problèmes. C’est d’abord rapide, puis, la prise en charge. Nous nous sentons rassurés avec les actions et l’encadrement du Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés-Unhcr. Je dois être honnête avec vous. Le Cameroun pour nous, est une terre de transit. Nous comptons aller ailleurs comme la France, les Etats Unis. Le Cameroun est presque comme le Tchad en ce qui concerne le niveau de vie.

Comment se passe alors votre demande d’asile ?

C’est compliqué de le dire. Mon nom est sorti sur la liste de ceux qui doivent partir dans un pays d’accueil en Europe. Mais depuis lors, la situation se complique avec les problèmes de sécurité liés au terrorisme dans ces pays riches où nous aspirons s’y rendre. Mais l’espoir fait vivre. Avec la formation en blanchisserie que je viens d’acquérir, je crois pouvoir tirer mon épingle du jeu labà, si Dieu permet que ma demande d’asile viendrait à aboutir un jour.

© CAMERPOST – Entretien réalisé par Augustin TACHAM