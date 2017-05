Cameroun : Issa Hayatou nommé président du conseil d’administration de l’Académie de football

L’ex-président de la Confédération africaine de football (CAF), Issa Hayatou, a été nommé président du conseil d’administration de l’Académie nationale de football (Anafoot) du Cameroun au terme d’un décret publié mercredi soir par le président de la République Paul Biya.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, l’intéressé jouira d’un mandat de trois ans renouvelable une fois.

L’Anafoot aura pour directeur général Carl Enow Ngachu, jusque-là entraîneur de la sélection féminine de la discipline et accessoirement coach de Colombe de Sangmélima (région du Sud), un club engagé cette année en Ligue 1.

Début août 2016, le chef de l’État Paul Biya avait déjà nommé les dix membres du conseil d’administration de l’Anafoot constitué, en dehors des présidents du Comité national olympique et sportif (CNOSC) et de la fédération nationale de la discipline (Fécafoot), des représentants de la présidence de la République, des services du Premier ministre, des ministères en charge des Sports, des Finances, des Enseignements secondaires, de la Formation professionnelle, des Investissements publics et de l’Éducation civique.

Créée le 25 septembre 2014, l’Anafoot est destinée à l’initiation et à l’encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau, à la formation initiale et continue des formateurs à l’enseignement théorique et à la pratique élaborée de la discipline, au développement de l’expertise locale dans les métiers y liés, à la collecte, la conservation et la diffusion de la documentation ainsi qu’à la recherche fondamentale et appliquée.

L’Académie, sous réserve de celles pouvant être créées en tant que de besoin, comprendra trois divisions spécialisées, à savoir : la formation aux métiers, la formation professionnelle et technique en football de haut niveau, la recherche et la documentation, d’autres divisions.

C’est le 10 février 2010, rappelle-t-on, lors de son traditionnel message à la jeunesse camerounaise, que Paul Biya avait annoncé l’avènement de ladite structure destinée à l’encadrementet au perfectionnement des jeunes manifestant des dispositions exceptionnelles pour le sport-roi.

