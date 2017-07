Cameroun : Israël appui les œuvres humanitaires de Roger Milla

L’ancien footballeur international camerounais Albert Roger Milla, ambassadeur itinérant à la présidence de la République et promoteur de la Fondation « Cœur d’Afrique », bénéficie de l’accompagnement de l’Etat hébreu dans le cadre des actions humanitaires et sportives a déclaré jeudi, l’ambassadeur d’Israël au Cameroun, Ran Gidor.

Le diplomate israélien qui a indiqué que le héros de la Coupe du monde d’Italie en 1990 et « footballeur africain du siècle », selon la Federation interntional de football association (FIFA), est depuis quelque temps en relation avec le gouvernement israélien.

A travers l’appui de l’Etat Hébreu, la Fondation Cœur d’Afrique a remis des équipements médicaux au Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal Biya, la Première dame du Cameroun, de même qu’il a permis la construction à Yaoundé d’un centre pour l’insertion socioprofessionnelle des femmes dans les situations d’invalidité baptisé Handicap Home.

Cette structure accueille 30 femmes handicapées qui travaillent dans différents secteurs socioprofessionnels, en l’occurrence, la couture, la coiffure, le tissage de panier, la sculpture, le secrétariat, la restauration.

Roger Milla qui a été « officiellement » invité en Israël, a déclaré le diplomate hébreu, une autre manière de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre l’Israél et le Cameroun d’autant que cela concerne des programmes et des projets de solidarité, de réduction de la pauvreté et de soutien au développement.

