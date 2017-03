Cameroun : Isidore Biyiha élu à la tête de l’Alliance africaine pour le commerce électronique

Le Camerounais Isidore Biyiha, directeur général du Guichet unique pour le commerce extérieur du Cameroun (GUCE), a été élu à la tête de l’Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE) qui tient son Assemblée générale à Nairobi, au Kenya, a-t-on appris mercredi auprès de cette entreprise.

Ancien vice-président, le nouveau patron de l’AACE remplace le Sénégalais Ibrahima Nour Eddine Diagne, à la tête de cette institution depuis sa création en 2009.

Cette élection « est un honneur pour le Cameroun et même pour l’Afrique centrale, qui désormais à la lourde tâche de porter haut la facilitation du commerce extérieur en Afrique et au-delà. », se félicite-t-on au GUCE.

L’AACE qui compte près de vingt pays membres provenant dans toutes les régions d’Afrique est un cadre d’échange et de partage sur la facilitation du commerce.

Elle estime que le guichet unique stimule le développement du commerce inter et intra régional en Afrique et permet aux entreprises d’être plus compétitives sur les marchés et prêts à relever les défis de la mondialisation.

La présence de M. Biyiha à la tête du GUCE est notamment marquée par la migration du guichet unique physique au guichet unique électronique, une dématérialisation des procédures de dédouanement des marchandises qui a réduit de deux semaines en trois jours le passage des marchandises au port de Douala.

Un des corollaires de cette mesure est la réduction des coûts et des délais, ainsi que le renforcement de la compétitivité de l’économie camerounaise.

