Cameroun – Interpoules 2016 : Bang Bullet et Avion fc meilleurs clubs de la saison

Les deux équipes accèdent au Championnat de Ligue 2. Elles dominent les deux poules du tournoi interpoules à Bafoussam.

Le club de la Région du Nord-ouest, Bang Bullet fc de la ville de Nkambe, est promu en Ligue 2. Ceci est consécutif à son statut de leader de la poule B des interpoules. Le club obtient dix points en quatre sorties. Avion fc du Département du Nkam de son coté (Région du Littoral, Ndlr), a été plus fort que ses concurrents du groupe A. Il totalise neuf points.

Les deux formations des Littoral et Nord-ouest sont en réalité les meilleures de la troisième division camerounaise. En réalité il n’existe pas de troisième division 3 au sens strict du terme. A la place le Cameroun a érigé dix Championnats régionaux de football. Les dix champions régionaux sont regroupés au terme de la saison dans un tournoi interpoules. Deux poules de cinq clubs sont ainsi constituées. Le premier de chaque groupe est d’office qualifié pour la Ligue 2. Un match d’appui oppose par la suite le second du groupe A et celui de la poule B. Le vainqueur de ce match obtient le troisième et dernier ticket qualificatif pour la Ligue 2. En l’espèce le match d’appui met aux prises fc Yaoundé II (Centre, Ndlr) et Reste du monde fc d’Ebolowa (Sud, Ndlr). Ce sera le jeudi 22 décembre. Une affiche tout aussi relevée.

Les trois meilleures équipes des interpoules 2016 viennent remplacer Dynamic fc, Njalla quan et Sable de batie. Ces dernières formations sont reversées en Ligue régionale, du fait de prestations défavorables au cours de la saison 2016.

© CAMERPOST par Olivier Ndema Epo