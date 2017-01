Cameroun – Institut des Matières premières : vers l’ouverture de la 8ème promotion

D’après Germain R. Salla, directeur de l’Imp, le recrutement des auditeurs a déjà commencé et se poursuit jusqu’au 28 janvier 2017. « Pour cette 8ème promotion, le début des cours c’est le 6 février prochain. Cinq filières sont offertes. Notamment : le Droit des activités énergétiques et minières, Droit des activités agricoles et forestières, Economie et management du Cacao et café, Economie et management du pétrole et Economie et management des mines et de l’environnement », affirme le directeur de l’Institut des Matières premières (Imp).

Au sujet de la spécialisation Droit des activités énergétiques et minières, il a été rapporté à CAMERPOST, qu’elle vise à permettre aux jeunes diplômés en droit de devenir des juristes spécialistes dont recherche l’industrie du pétrole, du gaz, de l’énergie électrique, des mines, des eaux et aux professionnels en activité notamment magistrats, huissiers, avocats, conseils juridiques, d’élargir leurs compétences dans un caractère de libéralisation et de professionnalisation des filières. Au sujet des débouchées possibles, Germain R. Salla parle des services juridiques des entreprises du pétrole et du gaz, des mines, de l’eau et de l’énergie, des organismes nationaux et internationaux, des avocats spécialisés, etc.

L’Institut des Matières Premières est une école de formation professionnelle spécialisée dans toutes les formations, séminaires, conseil et évènements concernant particulièrement les matières premières dont le Cameroun et plusieurs pays africains tirent l’essentiel de leurs revenus à l’exportation. L’école dispose d’un agrément gouvernemental délivré par le ministère camerounais de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. « Notre ambition est de former des professionnels du cacao, café, pétrole, gaz, bois, mines, banane, coton, hévéa, riz etc. dans un contexte de libéralisation des filières », relève le responsable.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa