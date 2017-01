Cameroun – Inscriptions sur les listes électorales : les jeunes se montrent moins intéressés par l’opération

PARTAGES

Une opération de toilettage des listes électorales a été lancée par Elections Cameroon (Elecam) au début du mois de janvier 2017. Les jeunes prioritairement ciblés par cette campagne ne se bousculent pas.

Les équipes d’Elections-Cameroon (Elecam) organe en charge de l’organisation des élections au Cameroun, ont choisi le centre de la ville de Yaoundé pour lancer, leur opération. A la poste centrale, l’on est attiré par le fait, mais les jeunes ne s’intéressent pas.

L’affaire des autres

Un étudiant de passage montre du moins sa curiosité « C’est pour cette histoire de liste électorales qu’on nous ronfle dans les oreilles depuis deux jours ? Ce qui m’intéresse, ce sont les ordinateurs que le président nous a promis ». a-t-il déclaré.

Mais Paul, un autre étudiant, lui semble comprendre la scène. Problème « Je ne vois pas pourquoi, il faut s’inscrire chaque année. Il y a à mon sens mieux à faire. Il y en a qui ne se sont jamais inscrits sur ce fichier et qu’il faut convier et convaincre à le faire. Il poursuit, je me suis déjà inscrit ailleurs mais quand je suis venu à l’université, on m’a dit que je ne pouvais pas voter à Yaoundé le jour de l’élection. Alors moi j’attends d’eux, les frais de transport ce jour-là afin d’aller effectuer mon droit civique s’ils y tiennent » a-t-il déclaré en souriant. Ces deux interventions montrent à suffisance que de nombreux jeunes sont sous informés-mieux ne comprennent pas l’enjeu d’une telle opération.

Un autre camerounais, un plus âgé, lui est carrément hors circuit. Il déclare ne s’être jamais inscrit sur une liste électorale. Le presque cinquantenaire estime que « Tant que la carte électorale n’est pas exigée comme pièce officielle, je ne vais jamais m’aligner pour cette histoire là. D’ailleurs à quoi bon de s’inscrire quand on sait en avance qui va gagner l’élection…L’opposition n’existe pas » l’a-t-on entendu dire.

Objectifs chez Elecam

Les derniers chiffres publiés par Elections Cameroon font état d’un total de 6 millions de personnes inscrites sur le fichier électoral à leur disposition. Selon le Directeur général des élections, Abdoulaye Babale « Elecam a inscrit 510 000 nouveaux électeurs en 2016. En 2017, notre objectif est de faire 25% de plus, c’est-à-dire, 650 000 » a-t-il laissé entendre.

Le pari est presque osé, quand des jeunes se désintéressent d’une opération qui est lancée à temps puisque selon la loi portant code électoral au Cameroun, ces opérations de révision des listes électorales doivent commencer chaque 1er janvier et s’achever le 30 août. La campagne en cours vise : l’extraction des noms des personnes décédées, de celles radiées des listes par la justice, c’est-à-dire, condamnées et ceux qui ont été inscrits indument.

© CAMERPOST par Augustin TACHAM