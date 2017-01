Cameroun -Listes électorales : 350 inscrits par jour à Yaoundé 5

PARTAGES

C’est la fréquence enregistrée à l’antenne communale de Yaoundé 5ème, un mois après le lancement du processus de révision des listes électorales par Elecam.

Pas de repos pour les agents d’élections Cameroon de l’antenne communale de Yaoundé. Ils enregistrent 350 nouvelles inscriptions sur les listes électorales par jour. » nous observons plus d’engouement cette année chez les électeurs. Nous pensons que la moisson sera bonne en Août. Nous enregistrons 350 inscrits par jour depuis le début du mois » a fait savoir Léopold Eyongo Bessala chef d’agence Elecam du département du Mfoundi.

En réalité si les résultats sont de plus en plus satisfaisantes, c’est grâce au désir de l’organe en charge du processus électorale du pays de se rapprocher encore plus de ses électeurs. L’antenne communale de Yaoundé 5, dont le siège est à Nkolmesseng, a décidé de se déployer dans les grands carrefours de la ville.

Noyés dans les klaxons incessants des voitures et sous une grande bâche à l’abri des rayons du soleil, ces agents procèdent à la remise des cartes et l’enregistrement de nouveaux électeurs. Ces derniers ont des raisons diverses. « Je me suis dit que si on me refusait le droit de voter je serais frustré. C’est pourquoi que j’ai préféré saisir le moment maintenant ». » j’ai changé de résidence alors mon bureau de vote devrait aussi changer. Je suis donc venu modifier les informations sur mon lieu de résidence » se sont justifiés quelques électeurs.

Les derniers chiffres publiés faisaient état de 6,250 millions d’inscrits sur les listes électorales sur l’ensemble du territoire national. Le Directeur général d’Elecam annonçait alors une décentralisation dans les antennes communales pour enregistrer le plus grand nombre d’électeurs. Et visiblement elle semble porter des fruits.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga