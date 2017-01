Cameroun – Innovation : une application pour se faire consulter à moindre coût

PARTAGES

« e911Md » est cette technologie de télésanté qui vient d’être mise sur le marché africain et américain. A en croire son fondateur Jean Marc Tchazou, interrogé par CAMERPOST ce vendredi 27 janvier 2017 à Douala, « il est question via cet outil de se faire consulter par des médecins à moindre coût, sans perte de temps ni frustrations ». L’interlocuteur est arrivé au Cameroun pour rencontrer les pouvoirs publics et les personnels médico-sanitaires afin d’informer, de sensibiliser mais avant et surtout de faire parler de cette innovation qui a eu un succès au Bénin, au Rwanda, aux Etats-Unis.

« Il s’agit là d’un avantage médical supplémentaire qui permet de résoudre un grand nombre des problèmes médicaux, à tout moment, jour ou nuit, grâce aux consultations », soutient le promoteur pour qui : « le Cameroun est le troisième pays africain dont l’application vient d’être portée à la connaissance du public. Même si on note une certaine réticence des médecins, nous espérons que d’ici les semaines, mois, années à venir, les spécialistes et populations vont peser la valeur de cette innovation ».

Etre malade est un fardeau. Obtenir des soins ne devrait pas l’être. Voilà qui justifie une telle idée du jeune Camerounais Jean Marc Tchazou. Entrepreneur de son état, il a, à sa façon, voulu contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins de qualité et de le rendre plus accessible, pratique et abordable pour les consommateurs à travers le monde. « Nous le faisons en combinant -web-technologie-des connaissances mobiles et l’expérience de meilleurs médecins pour éliminer les obstacles tels que le temps, la distance et la mobilité », explique l’interlocuteur.

Il nous informe de ce que « e911Md » propose un logiciel de bureautique, des services médicaux virtuels basés sur le cloud clinique, qui renforcent la collaboration entre professionnels de la santé, patients et payeurs. Notre système compatible HIPAA relie les patients avec des médecins via la voix sécurisée, vidéo et email et permet de recueillir et partager des données cliniques ». Une manière d’aider les consommateurs à travers le monde à vivre heureux.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa