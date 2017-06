Cameroun : Richard Evina Obam nouveau DG de la Caisse autonome d’amortissement

Richard Evina Obam, jusqu’ici conseiller technique au ministère camerounais en charge des Finances, a été nommé directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) aux termes d’un décret rendu public vendredi.

Obam remplace Dieudonné Evou Mekou, devenu depuis février dernier vice-gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

Établissement public créé en août 1985, la CAA assure la gestion des fonds d’emprunts publics de l’État, des organismes publics, parapublics et de ses correspondants, fournit au gouvernement des éléments nécessaires à l’élaboration de politique d’endettement du pays.

Elle est également chargée de rechercher, d’étudier et de négocier les financements extérieurs et intérieurs de l’État, en liaison avec les départements ministériels intéressés, et de participer au marché monétaire et financier.

© CAMERPOST avec APA