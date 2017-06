Cameroun : Des experts se concertent pour rendre plus efficaces des antibiotiques

Du mardi 13 à vendredi 16 juin 2017, des spécialistes et personnels de santé échangent à Douala à ce sujet en vue de l’élaboration des pans d’action de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Les détails avec CAMERPOST.

Mettre un terme aux menaces croissantes des maladies dévastatrices

Pendant quatre jours, ils vont passer en revue certaines maladies dévastatrices qui résistent aux médicaments et qui constituent une grave menace pour l’humanité. Les médecins et experts qui se concertent à Douala, avancent que les enjeux mondiaux de préservation de la santé des populations humaines, animales et de l’écosystème dans son ensemble, interpellent l’opinion internationale à adopter un nouveau paradigme dans la réponse aux menaces croissantes de maladies dévastatrices.

Florence Zeh Kakanou, directrice en charge du Vih, des infections sexuellement transmissibles (Ist), tuberculose et hépatite au Ministère camerounais de la Santé publique, Dr Jean Baptiste Roungou, représentant de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) au Cameroun, réitèrent qu’il faut avoir une approche qui s’intéresse à toutes les catégories qui vivent dans la nature. « Cela se matérialise par le fait qu’il faut que tous les secteurs qui sont concernés (la santé, l’agriculture, l’élevage, l’environnement) travaillent ensemble pour aborder la thématique qui fait l’objet de la rencontre », font-ils savoir.

80 participants engagés pour combattre la résistance aux antibiotiques

Une concertation salutaire quand on sait que d’après l’Oms, la résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. Elle peut toucher toute personne, à n’importe quel âge et dans n’importe quel pays. La résistance aux antibiotiques est un phénomène naturel mais le mauvais usage de ces médicaments chez l’homme et l’animal accélère le processus.

La rencontre de Douala est la troisième du genre qui rassemble 80 participants venus de 10 pays d’Afrique (Cameroun, Congo, Angola, Gabon, Guinée Equatoriale, Iles de Comores, Madagascar, Sao Tomé&Principe, Tchad, République centrafricaine).

© CAMERPOST – Toute reproduction interdite