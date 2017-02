Cameroun – Incivisme : Difficile de circuler au Boulevard des Nations Unies à Douala

Quatre ans après l’inauguration de l’axe carrefour Abc-Ancien gare de New-Bell, l’incivisme et l’occupation anarchique de la voie publique persistent. Difficile pour les piétons, les usagers de la route d’y circuler. Impossible pour les conducteurs des motos-taxis et taxis de stationner leurs engins. Une situation qui embarrasse les populations exposées alors à l’insécurité et aux agressions. « C’est grave ! Il ne se passe pas un jour sans qu’on ne vole les sacs à main des femmes, ou qu’on ne dépouille les clients. Que font les autorités ? Il est inadmissible que la chaussée ainsi que le trottoir soient tous occupés par les marchandises des commerçants. C’est un désordre indescriptible qui règne sur cet axe dont la construction fut saluée par les citoyens », tempêtent des Camerounais rencontrés ce jeudi 2 février 2017 par CAMERPOST.

Approchés, les vendeurs à la sauvette sont sur la défensive: « nous sommes obligés de nous poster en pleine chaussée dans l’espoir d’attirer la clientèle. Nous ne pouvons pas faire autrement, sinon où irons-nous?». Les interlocuteurs font fi des injonctions du patron de la métropole. Ce dernier leur avait demandé de déguerpir les lieux pour rallier les abords de l’hôtel Arista ou le «Gazon». Des sites qui offrent des espaces vides permettant aux vendeurs d’en faire bon usage. Malheureusement, les concernés ont la nuque raide tant, ils aiment occuper la voie publique du Boulevard des Nations Unies. Au risque de se faire heurter par un véhicule. De l’avis des clients, « il faudrait que le Délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala passe de nouveau à l’offensive, puisque la désobéissance des commerçants nous expose à l’insécurité. Vols et agressions ne manquent pas ».

Tandis qu’au Boulevard des Nations Unies, les commerçants s’évertuent à encombrer la voie publique, le marché de Bonéwonda, inoccupé est abandonné dans un piètre état. Très peu connu, cet espace marchand peut faire office de site du recasement idéal pour les vendeurs à la sauvette. Il est construit en matériaux définitifs. Les murs ne sont pas peints et envahis par la moisissure. Les herbes et autres verdures ont fait leur lit. Les déchets biodégradables et autres y sont bien visibles. Cette infrastructure est composée de plusieurs bâtiments qui peuvent servir à recaser les commerçants de tous horizons. Malheureusement, ces derniers se plaisent à occuper anarchiquement le Boulevard des Nations Unies.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa